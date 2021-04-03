Саудівський принц продав маєток в Англії королю Бахрейну

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Будинок розташовується в графстві Глостершир.

Джерела агентства сказали, що сума угоди сягнула понад 120 мільйонів фунтів (165 мільйонів доларів). Однак жодна зі сторін не стала коментувати інформацію про продаж маєтку. Садиба включає в себе головний будинок, побудований в 18-у столітті, паркову зону і церкву.

Принц Бандар купив маєток в 1990-х за 11 мільйонів фунтів, а на ремонт витратив більше ніж 42 мільйони.

Король Бахрейну Хамад і його сім'я тісно пов'язані з Великою Британією і королівською сім'єю. Бахрейн - одна з країн, яка посилає офіцерів для навчання в Королівську військову академію в Сандхерсті.

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