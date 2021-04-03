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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40085 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58071 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106744 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142585 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194411 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192889 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278725 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:42 • 143124 просмотра

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Саудовский принц продал имение в Англии королю Бахрейна

Саудовский принц продал имение в Англии королю Бахрейна

Киев  •  УНН

 • 20147 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Принц Бандар ибн Султан, высокопоставленный представитель королевской семьи Саудовской Аравии, продал свой английский особняк, новым владельцем стала семья короля Бахрейна. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Дом располагается в графстве Глостершир.

Источники агентства сказали, что сумма сделки составила более 120 миллионов фунтов (165 миллонов долларов). Однако ни одна из сторон не стала комментировать информацию о продаже имения. Усадьба включает в себя главный дом, построенный в 18-м веке, парковую зону и церковь.

Принц Бандар купил имение в 1990-х за 11 миллионов фунтов, а на ремонт потратил более 42 миллионов. Король Бахрейна Хамад и его семья тесно связаны с Великобританией и королевской семьей. Бахрейн - одна из стран, которая посылает офицеров для обучения в Королевскую военную академию в Сандхерсте.

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