Саудовский принц продал имение в Англии королю Бахрейна
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Принц Бандар ибн Султан, высокопоставленный представитель королевской семьи Саудовской Аравии, продал свой английский особняк, новым владельцем стала семья короля Бахрейна. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Дом располагается в графстве Глостершир.
Источники агентства сказали, что сумма сделки составила более 120 миллионов фунтов (165 миллонов долларов). Однако ни одна из сторон не стала комментировать информацию о продаже имения. Усадьба включает в себя главный дом, построенный в 18-м веке, парковую зону и церковь.
Принц Бандар купил имение в 1990-х за 11 миллионов фунтов, а на ремонт потратил более 42 миллионов. Король Бахрейна Хамад и его семья тесно связаны с Великобританией и королевской семьей. Бахрейн - одна из стран, которая посылает офицеров для обучения в Королевскую военную академию в Сандхерсте.
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