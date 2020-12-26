В Калифорнии продали любимое поместье Майкла Джексона

Отмечается, что имение, где 10 лет назад умер король поп-музыки Майкл Джексон, и участок земли площадью около 1,1 тыс. га, проданы за 22 млн долларов. В 2016 году за этот объект недвижимости просили 100 млн, в 2016 году — 67 млн. Джексон приобрел это имение в 1988 году за 19,5 млн долларов.

На территории поместья находятся несколько зданий, кинотеатр на 50 мест, танцевальная студия, зоопарк и железная дорога.

Представитель покупателя заявил, что сделка была осуществлена в инвестиционных целях.

Как сообщал УНН, в 2019 году Майкл Джексон во второй раз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.