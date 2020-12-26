В Каліфорнії продали улюблений маєток Майкла Джексона
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Каліфорнії продали улюблений маєток Майкла Джексона — Neverland Ranch, який розташований поблизу міста Санта-Барбара, новим власником став мільярдер Рон Барклі. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.
Зазначається, що маєток, де 10 років тому помер король поп-музики Майкл Джексон і ділянку землі площею приблизно 1,1 тис. га, продані за 22 млн доларів. У 2016 році за цей об’єкт нерухомості просили 100 млн, в 2016 році — 67 млн. Джексон придбав цей маєток в 1988 році за 19,5 млн.
На території маєтку знаходяться декілька будівель, кінотеатр на 50 місць, танцювальна студія, зоопарк та залізниця.
Представник покупця заявив, що угода була здійснена в інвестиційних цілях.
Як повідомляв УНН, у 2019 році Майкл Джексон вдруге очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей.