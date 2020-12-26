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В Каліфорнії продали улюблений маєток Майкла Джексона

Київ • УНН

 • 15288 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Каліфорнії продали улюблений маєток Майкла Джексона — Neverland Ranch, який розташований поблизу міста Санта-Барбара, новим власником став мільярдер Рон Барклі. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.

В Каліфорнії продали улюблений маєток Майкла Джексона

Зазначається, що маєток, де 10 років тому помер король поп-музики Майкл Джексон і ділянку землі площею приблизно 1,1 тис. га, продані за 22 млн доларів. У 2016 році за цей об’єкт нерухомості просили 100 млн, в 2016 році — 67 млн. Джексон придбав цей маєток в 1988 році за 19,5 млн.

На території маєтку знаходяться декілька будівель, кінотеатр на 50 місць, танцювальна студія, зоопарк та залізниця.

Представник покупця заявив, що угода була здійснена в інвестиційних цілях.

Як повідомляв УНН, у 2019 році Майкл Джексон вдруге очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей.

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