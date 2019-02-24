Саудівська Аравія вперше призначила на дипломатичну посаду жінку - послом у США

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Жінка вперше в історії Саудівської Аравії зайняла високу дипломатичну посаду. Принцеса Ріма бінт Бандар бен Султан бен Абдель Азіз Аль Сауд призначена на посаду посла королівства в США, повідомило в суботу Саудівське агентство друку, передає УНН.

Згідно з указом наслідного принца і першого заступника прем’єр-міністра Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, який діє від імені короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда, принцеса Ріма отримує ранг міністра.

Принцеса Ріма є дочкою принца Бандара, який очолював саудівську дипмісію в Вашингтоні з 1983 року по 2005 рік. Після цього він був призначений головою розвідувального управління королівства і поєднував посаду шефа розвідки з постом глави Ради національної безпеки країни.

Крім того, ще одним указом принц Халед, молодший єдинокровний брат Мухаммеда бен Сальмана, який також очолює оборонне відомство, призначений його заступником — на посаду заступника міністра оборони в ранзі міністра.

Як повідомляв УНН, Саудівська Аравія та Ліван розпочали процес нормалізації відносин.

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