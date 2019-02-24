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Саудовская Аравия впервые назначила на дипломатическую должность женщину - послом в США

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Женщина впервые в истории Саудовской Аравии заняла высокую дипломатическую должность. Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд назначена на должность посла королевства в США, сообщило в субботу Саудовское агентство печати, передает УНН.

Согласно указу наследного принца и первого заместителя премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, действующего от имени короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, принцесса Рима получает ранг министра.

Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне с 1983 года по 2005 год. После этого он был назначен главой разведывательного управления королевства и совмещал должность шефа разведки с постом главы Совета национальной безопасности страны.

Кроме того, еще одним указом принц Халед, младший единокровный брат Мухаммеда бен Сальмана, который также возглавляет оборонное ведомство, назначен его заместителем — на должность замминистра обороны в ранге министра.

Как сообщал УНН, Саудовская Аравия и Ливан начали процесс нормализации отношений.

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