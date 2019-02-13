Саудівська Аравія та Ліван розпочали процес нормалізації відносин

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Уряд Саудівської Аравії скасував введену вісім років тому заборону на поїздки своїх підданих до Лівану. Про це оголосив у середу на прес-конференції в палаці Серай саудівський посол в Бейруті Валід аль-Бухарі, передає УНН.

“Ми отримали запевнення з боку ліванської влади з приводу стабілізації обстановки і переконалися в тому, що причини, за якими було введено цю заборону, зникли”, — заявив дипломат. В Бейрут раніше прибув посланець короля Саудівської Аравії Нізар аль-Алюла з метою сприяти активізації двосторонніх зв’язків після створення 31 січня нового коаліційного уряду в Лівані.

Саудівський емісар провів в середу переговори з президентом республіки Мішелем Ауном, прем’єр-міністром Саадом Харірі і спікером Набіхом Беррі. Він повідомив, що Ер-Ріяд і Бейрут відновлять взаємодію з 20 підписаних раніше двосторонніх угод.

Аль-Алюла взяв участь у форумі, присвяченому 30-й річниці Таїфських угод. Ці домовленості, досягнуті між ліванськими політиками при саудівсько-французькому посередництві в місті Таїф, привели до припинення громадянської війни в Лівані, яка тривала з 1975 по 1990 рік.

Як повідомляв УНН, ЄС оновив список країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

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