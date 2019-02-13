Саудовская Аравия и Ливан начали процесс нормализации отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правительство Саудовской Аравии отменило введенный восемь лет назад запрет на поездки своих подданных в Ливан. Об этом объявил в среду на пресс-конференции во дворце Серай саудовский посол в Бейруте Валид аль-Бухари, передает УНН.
“Мы получили заверения со стороны ливанских властей по поводу стабилизации обстановки и убедились в том, что причины, по которым был введен этот запрет, исчезли”, — заявил дипломат. В Бейрут ранее прибыл посланник короля Саудовской Аравии Низар аль-Алюла с целью способствовать активизации двусторонних связей после создания 31 января нового коалиционного правительства в Ливане.
Саудовский эмиссар провел в среду переговоры с президентом республики Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири и спикером Набихом Берри. Он сообщил, что Эр-Рияд и Бейрут возобновят взаимодействие по 20 подписанным ранее двусторонним соглашениям.
Аль-Алюла принял участие в форуме, посвященном 30-й годовщине Таифских соглашений. Эти договоренности, достигнутые между ливанскими политиками при саудовско-французском посредничестве в городе Эт-Таиф, привели к прекращению гражданской войны в Ливане, которая продолжалась с 1975 по 1990 год.
Как сообщал УНН, ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма.