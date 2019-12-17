Санкції США проти "Північного потоку-2" ускладнять прокладку труб в Данії - ЗМІ

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Німеччина перевірить, як саме можливі санкції США проти “Північного потоку-2” вплинуть на реалізацію проекту. У Берліні не виключають, що обмежувальні заходи здатні ускладнити прокладку труб в датських водах. Про це повідомило у вівторок видання Bild з посиланням на конфіденційний документ Міністерства економіки та енергетики ФРН, зазначає УНН.