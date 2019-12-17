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Санкції США проти "Північного потоку-2" ускладнять прокладку труб в Данії - ЗМІ

Санкції США проти "Північного потоку-2" ускладнять прокладку труб в Данії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Німеччина перевірить, як саме можливі санкції США проти “Північного потоку-2” вплинуть на реалізацію проекту. У Берліні не виключають, що обмежувальні заходи здатні ускладнити прокладку труб в датських водах. Про це повідомило у вівторок видання Bild з посиланням на конфіденційний документ Міністерства економіки та енергетики ФРН, зазначає УНН.

“Уряд (ФРН) не виключає, що оголошені санкції будуть перешкоджати роботам з прокладки труб в данській економічній зоні”, — цитує газета документ.

Німеччина “перевірить, яке конкретне вплив матиме закон (про санкції) на реалізацію “Північного потоку-2”, наводиться неповна цитата з документа. “Уряд не виключає, що через оголошені санкцій роботи з прокладання труб в данській економічній зоні будуть ускладнені”, — пише Bild.

Як саме Берліну слід відреагувати, у відомстві поки не говорять. Там збираються почекати перехідний період, який триватиме 30 днів. Якщо трубопровід за цей час не добудують, тоді уряд буде думати, “як саме реагувати” на санкції, говориться в статті.

Палата представників Конгресу США 11 грудня схвалила узгоджений демократами і республіканцями проект військового бюджету на 2020 фінансовий рік, в який включено положення про необхідність введення санкцій щодо російських газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. В підсумку документ надійде на підпис президенту США Дональда Трампа і тільки після цього набуде чинності. Як очікується, це станеться до 20 грудня, йдеться в статті.

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