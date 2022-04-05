Санкції проти росії тільки посилюватимуться, доки не буде досягнуто мирної угоди з Україною - міністр торгівлі Японії

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"Разом з іншими країнами Японія буде визначати, які інші заходи можуть бути вжиті для подальшого обмеження російської економіки, яка вже постраждала від широкого ряду торгових і фінансових обмежень", - сказав Хагіуда.

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За його словами, уряд не стримує японські компанії продовжувати роботу в росії, проте чим довше триватиме війна, тим важче буде продовжувати вести там бізнес.

США, Великобританія, Європейський Союз та інші посилили санкції проти росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.

В останньому раунді США переслідували понад 400 осіб, включаючи законодавців і радника володимира путіна. Велика Британія націлена на АТ "Альфа-Банк" і алмазодобувну компанію "АЛРОСА".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Японії засуджує вбивства мирних жителів поблизу столиці України.