Санкции против россии будут только усиливаться, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной - министр торговли Японии

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"Вместе с другими странами Япония будет определять, какие другие меры могут быть приняты для дальнейшего ограничения российской экономики, которая уже пострадала от широкого ряда торговых и финансовых ограничений", - сказал Хагиуда.

Детали

По его словам, правительство не сдерживает японские компании продолжать работу в россии, однако чем дольше продлится война, тем труднее будет продолжать вести там бизнес.

США, Великобритания, Европейский Союз и другие ужесточили санкции против россии после ее вторжения в Украину 24 февраля.

В последнем раунде США преследовали более 400 человек, включая законодателей и советника владимира путина. Великобритания нацелена на АО "Альфа-Банк" и алмазодобывающую компанию "АЛРОСА".

Напомним

Премьер-министр Японии осуждает убийства мирных жителей вблизи столицы Украины.