Прем'єр-міністр Японії засуджує вбивства мирних жителів поблизу столиці України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступив перед журналістами в понеділок після повідомлень про виявлення тіл у місті Буча. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nhk world japan.
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Прем’єр-міністр Японії зазначив, що нанесення шкоди цивільним порушує міжнародне право і створює гуманітарні проблеми. Кішіда повідомив, що йому відомо про зростаючу міжнародну критику цих дій, і додав, що Японія також повинна їх засудити.
Фуміо Кісіда також говорив про доцільність додаткових санкцій стосовно відповідальних за вбивства. Прем’єр-міністр заявив, що Японія буде тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб робити те, що має бути зроблено.
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