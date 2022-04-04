Прем'єр-міністр Японії засуджує вбивства мирних жителів поблизу столиці України

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Прем’єр-міністр Японії зазначив, що нанесення шкоди цивільним порушує міжнародне право і створює гуманітарні проблеми. Кішіда повідомив, що йому відомо про зростаючу міжнародну критику цих дій, і додав, що Японія також повинна їх засудити.

Фуміо Кісіда також говорив про доцільність додаткових санкцій стосовно відповідальних за вбивства. Прем’єр-міністр заявив, що Японія буде тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб робити те, що має бути зроблено.

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