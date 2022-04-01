Японія хоче евакуювати українських біженців з Польщі

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Міністр закордонних справ Есімасу Хаясі відправиться до Польщі з офіційним візитом в рамках зусиль з надання гуманітарної допомоги тим, хто втік з України через російське вторгнення.

Чиновник зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та іншими офіційними особами. При поверненні з Польщі до Японії урядовий літак може взяти на борт кілька десятків японців та українців.

Доповнення

З 2 березня, коли уряд Японії оголосив про готовність приймати українських біженців, в країну прибуло понад 320 осіб.

У середу ООН заявила, що понад 4 мільйонів біженців покинули Україну з початку конфлікту, з них понад 2,3 мільйона шукають притулку в Польщі.

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