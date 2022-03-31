Японія знову назвала Курильські острови незаконно окупованими росією
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У щорічній зовнішньополітичній доповіді Японія знову кваліфікує північні Курильські острови як незаконно окуповані росією. Таку заяву країна зробила на тлі погіршення відносин з москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну, інформує УНН з посиланням на Kyodo News.
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Така кваліфікація востаннє використовувалася у 2003 році. Її зміна відображала “примирливу політику” щодо москви, ухвалену в надії, що прогрес у переговорах щодо Курилів призведе до їх повернення в майбутньому.
У новому проекті дипломатичної “Синьої книги”, яку отримало Kyodo, зазначено, що острови, які називаються Південними Курилами в росії та Північними територіями в Японії, є "невіддільною" частиною території Японії.
“Ми не перебуваємо в умовах, за яких ми можемо говорити про це питання з росією”, — йдеться у проєкті книги.
Водночас Японія вимагає, щоб росія прислухалася до критики з боку міжнародного співтовариства, вивела свої війська з України та дотримувалася міжнародного права.
Раніше
На початку березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.
У відповідь росія оголосила про те, що припиняє безвізові поїздки японців на південні Курили, а російські "дипломати" відмовляються від продовження мирного діалогу з Японією щодо островів.
Токіо виступило проти цього рішення.