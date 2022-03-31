Япония снова назвала Курильские острова незаконно оккупированными россией

Детали

Такая квалификация в последний раз использовалась в 2003 году. Ее изменение отражало "примирительную политику" в отношении москвы, принятую в надежде, что прогресс в переговорах по Курилам приведет к их возвращению в будущем.

В новом проекте дипломатической “Синей книги”, которую получило Kyodo, указано, что острова, которые называются Южными Курилами в россии и Северными территориями в Японии, являются "неотъемлемой" частью территории Японии.

“Мы не находимся в условиях, при которых мы можем говорить об этом вопросе с россией”, — говорится в проекте книги.

В то же время Япония требует, чтобы россия прислушалась к критике со стороны международного сообщества, вывела свои войска из Украины и придерживалась международного права.

Ранее

В начале марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.

В ответ россия объявила о том, что прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курилы, а российские "дипломаты" отказываются от продолжения мирного диалога с Японией по поводу островов.

Токио выступило против этого решения.