Кісіда назвав Південні Курили споконвічними територіями Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Про це він заявив під час дебатів у парламенті, пише УНН.
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"Підхід Японії полягає в тому, що ми вважаємо Південні Курильські острови нашими споконвічними територіями, а також територіями, на які поширюється суверенітет нашої країни", - заявив Кісіда.
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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у середу, що Японія прийме українських біженців, які рятуються від вторгнення Росії.
Японія зазвичай приймає лише кілька десятків біженців на рік з тисяч заявників, а її кордони в даний час закриті для майже всіх іноземних відвідувачів, щоб запобігти зараженню COVID-19.
Але Кісіда сказав, що країна тепер "продовжить виконання плану прийому людей з України, які втекли в треті країни", щоб "продемонструвати свою солідарність з українським народом у такий вирішальний момент".