Япония готова принять украинских беженцев: Кисида

Детали

Япония обычно принимает только несколько десятков беженцев в год из тысяч заявителей, а ее границы в настоящее время закрыты для почти всех иностранных посетителей, чтобы предотвратить заражение COVID-19.

Но Кишида сказал, что страна теперь "продолжит выполнение плана приема людей из Украины, которые бежали в третьи страны", чтобы "продемонстрировать свою солидарность с украинским народом в такой решающий момент".

Замечания Кишиды прозвучали после того, как он провел переговоры с премьер-министром Польши, которая принимает многих из более 800 000 беженцев, бежавших из Украины с начала вторжения.

Кисида сказал, что Япония сначала примет тех, у кого есть родственники или друзья в стране "но кроме этого, мы ответим с гуманитарной точки зрения", добавил он, не устанавливая конкретного ограничения по прибытию.

Он сказал, что беженцы будут обрабатываться вне действующим пограничным режимом, который запрещает иностранным туристам и ограничивает прибытия за границу.

Нет подробностей о том, как долго могут оставаться беженцы.

Япония также поддержала международные меры по санкциям против российских и белорусских лиц, экспортных и финансовых учреждений, предлагая Украине займы и чрезвычайную гуманитарную помощь.

Напомним

Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), которые известны своей жесткой иммиграционной политикой и принципу нулевого переселения беженцев, принимают сотни тысяч беженцев с Украины. Они организуют благотворительные собрания, обустраивают временные лагеря и помогают беженцам пересечь границу.