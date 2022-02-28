Країни Вишеградської групи приймають біженців з України

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Країни ЄС вже прийняли понад 300 тисяч українських біженців, заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Йлва Йоганссон. Очікується, що невдовзі ця цифра сягне мільйонів.

“Ми приймемо всіх, хто цього потребує. Українське суспільство стає все більше наляканим і напруженим. Ми готові прийняти десятки, сотні тисяч українських біженців”, – сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Адам Нідзельський, міністр охорони здоров’я Польщі, повідомив, що біженці звільняються від карантину, який мали б пройти після перетину кордону. Вони також можуть робити безкоштовні тестування на COVID-19 та щеплення.

Протягом наступних чотирьох тижнів проїзд для українців потягами загального користування безкоштовний. Їм дозволено брати з собою до Польщі домашніх тварин.

У Словаччині станом на 26 лютого кордон перетнуло понад 10 тисяч українців. У місті Гуменному, що біля кордону, створили тимчасовий аварійний табір. Два прикордонних регіони – Кошице та Пряшів запропонували для біженців свої приміщення, зокрема шкільні спортзали, готелі та офісні будівлі.

Міністр фінансів Словаччини Ігор Матович заявив, що всі українці отримають притулок і дозволи на роботу. Уряд також фінансово підтримає тих, хто надасть житло біженцям.

Чехія працює за спеціальним маршрутом потягів, який збирає українців на зовнішньому кордоні ЄС. Обмежень щодо кількості біженців, яких можуть прийняти немає, заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

У країні готують урядові будівлі, готелі та приватні будинки для розміщення людей. Готові також відкрити Страговський футбольний стадіон, щоб забезпечити тимчасове житло. Крім того, біженцям нададуть статус тимчасового резидента.

В Угорщині зареєстрували 66 000 переходів з України з початку війни. З понеділка, 28 лютого, вздовж українського кордону почнуть працювати шість центрів допомоги для біженців, заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Він також анонсував доставку 28 тонн продовольства в Закарпаття. Крім того, країна відправила 100 тисяч літрів автомобільного палива для використання в лікарнях, каретах швидкої допомоги, гуманітарних організаціях і службах захисту від катастроф.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан зазначив, що в країні ”існує угорсько-українська дружба, яка зараз є відчутною перевагою для українців”. Він додав, що хоч лінія фронту конфлікту залишається далеко від Угорщини, військові дії на Закарпатті все ж слід передбачити.

“Найближчі тижні вимагатимуть міцнішого самовладання, тому що ми не хочемо бути залученими до цього збройного конфлікту”, — сказав він.

Нагадаємо

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