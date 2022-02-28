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Страны Вышеградской группы принимают беженцев из Украины

Страны Вышеградской группы принимают беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 354641 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), которые известны своей жесткой иммиграционной политикой и принципу нулевого переселения беженцев, принимают сотни тысяч беженцев с Украины. Они организуют благотворительные сборы, обустраивают временные лагеря и помогают беженцам пересечь границу, сообщает УНН со ссылкой на Euroaktiv.

Детали

Страны ЕС уже приняли более 300 тысяч украинских беженцев, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Ожидается, что вскоре эта цифра достигнет миллионов.

“Мы примем всех, кто в этом нуждается. Украинское общество становится все более напуганным и напряженным. Мы готовы принять десятки, сотни тысяч украинских беженцев”, - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Адам Нидзельский, министр здравоохранения Польши, сообщил, что беженцы освобождаются от карантина, который должны были бы пройти после пересечения границы. Они также могут проводить бесплатные тесты на COVID-19 и прививки.

В течение следующих четырех недель проезд для украинцев поездами общего пользования бесплатный. Им разрешено брать с собой в Польшу домашних животных.

В Словакии по состоянию на 26 февраля границу пересекло более 10 тысяч украинцев. В городе Гуменном, что у границы, создали временный аварийный лагерь. Два приграничных региона – Кошице и Прешов – предложили для беженцев свои помещения, в том числе школьные спортзалы, гостиницы и офисные здания.

Министр финансов Словакии Игорь Матович заявил, что все украинцы получат убежище и разрешения на работу. Правительство также финансово поддержит тех, кто предоставит жилье беженцам.

Чехия работает по специальному маршруту поездов, который собирает украинцев на внешней границе ЕС. Ограничений по количеству беженцев, которых могут принять нет, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

В стране готовят правительственные здания, гостиницы и частные дома для размещения людей. Готовы также открыть Страговский футбольный стадион, чтобы обеспечить временное жилье. Кроме того, беженцам предоставят статус временного резидента.

В Венгрии зарегистрировали 66 000 переходов из Украины с начала войны. С понедельника, 28 февраля, вдоль украинской границы начнут работать шесть центров помощи для беженцев, заявил министр иностранных дел Петер Сиярто.

Он также анонсировал доставку 28 тонн продовольствия в Закарпатье. Кроме того, страна отправила 100 тысяч литров автомобильного топлива для использования в больницах, каретах скорой помощи, гуманитарных организациях и службах защиты от катастроф.

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что в стране ”существует венгерско-украинская дружба, которая сейчас является ощутимым преимуществом для украинцев”. Он добавил, что хоть линия фронта конфликта остается далеко от Венгрии, военные действия на Закарпатье все же следует предусмотреть.

“Ближайшие недели потребуют более крепкого самообладания, потому что мы не хотим быть вовлеченными в этот вооруженный конфликт”, — сказал он.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальнной военной операции по защите Донбасса".

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Украинские Национальные Новости

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