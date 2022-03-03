Японія готова прийняти українських біженців: Кісіда
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у середу, що Японія прийме українських біженців, які рятуються від вторгнення Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Japan today.
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Японія зазвичай приймає лише кілька десятків біженців на рік з тисяч заявників, а її кордони наразі закриті для практично всіх іноземних відвідувачів, щоб запобігти зараженню COVID-19.
Але Кішіда сказав, що країна тепер "продовжить виконання плану прийому людей з України, які втекли до третіх країн", щоб "продемонструвати свою солідарність з українським народом у такий вирішальний момент".
Зауваження Кішиди прозвучали після того, як він провів переговори з прем'єр-міністром Польщі, яка приймає багатьох із понад 800 000 біженців, які втекли з України від початку вторгнення.
Кісіда сказав, що Японія спочатку прийме тих, у кого є родичі або друзі в країні, "але крім цього, ми відповімо з гуманітарної точки зору", додав він, не встановлюючи конкретного обмеження щодо прибуття.
Він сказав, що біженці будуть оброблятися поза чинним прикордонним режимом, який забороняє іноземним туристам і обмежує прибуття за кордон.
Немає миттєвих подробиць про те, як довго можуть залишатися біженці.
Японія також підтримала міжнародні заходи щодо санкцій проти російських та білоруських осіб, експортних та фінансових установ, пропонуючи Україні позики та надзвичайну гуманітарну допомогу.
Нагадаємо
Країни Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), які відомі своєю жорсткою імміграційною політикою та принципом нульового переселення біженців, приймають сотні тисяч біженців з України. Вони організовують благодійні збори, облаштовують тимчасові табори та допомагають біженцям перетнути кордон.