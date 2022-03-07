Кисида назвал Южные Курилы исконными территориями Японии

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"Подход Японии заключается в том, что мы считаем южные Курильские острова нашими исконными территориями, а также территориями, на которые распространяется суверенитет нашей страны", - заявил Кисида.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду, что Япония примет украинских беженцев, спасающихся от вторжения России.

Япония обычно принимает только несколько десятков беженцев в год из тысяч заявителей, а ее границы в настоящее время закрыты для почти всех иностранных посетителей, чтобы предотвратить заражение COVID-19.

Но Кисида сказал, что страна теперь "продолжит выполнение плана приема людей из Украины, которые бежали в третьи страны", чтобы "продемонстрировать свою солидарность с украинским народом в такой решающий момент".