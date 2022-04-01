Япония хочет эвакуировать украинских беженцев из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство Японии хочет доставить украинских беженцев к себе на борту правительственного самолета, им же намерены вывезти из Польши японцев, которые эвакуировались из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Today.
Детали
Министр иностранных дел Есимасу Хаяси отправится в Польшу с официальным визитом в рамках усилий по оказанию гуманитарной помощи тем, кто бежал из Украины из-за российского вторжения.
Чиновник встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и другими официальными лицами. При возвращении из Польши в Японию правительственный самолет может взять на борт несколько десятков японцев и украинцев.
Дополнение
Со 2 марта, когда правительство Японии объявило о готовности принимать украинских беженцев, в страну прибыло свыше 320 человек.
В среду ООН заявила, что более 4 миллионов беженцев покинули Украину с начала конфликта, из них более 2,3 миллиона ищут убежища в Польше.
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