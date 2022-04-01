Япония хочет эвакуировать украинских беженцев из Польши

Детали

Министр иностранных дел Есимасу Хаяси отправится в Польшу с официальным визитом в рамках усилий по оказанию гуманитарной помощи тем, кто бежал из Украины из-за российского вторжения.

Чиновник встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и другими официальными лицами. При возвращении из Польши в Японию правительственный самолет может взять на борт несколько десятков японцев и украинцев.

Дополнение

Со 2 марта, когда правительство Японии объявило о готовности принимать украинских беженцев, в страну прибыло свыше 320 человек.

В среду ООН заявила, что более 4 миллионов беженцев покинули Украину с начала конфликта, из них более 2,3 миллиона ищут убежища в Польше.

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