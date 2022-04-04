Премьер-министр Японии осуждает убийства мирных жителей вблизи столицы Украины

Детали

Премьер-министр Японии отметил, что нанесение ущерба гражданским нарушает международное право и создает гуманитарные проблемы. Кишида сообщил, что ему известно о растущей международной критике этих действий, и добавил, что Япония также должна их осудить.

Фумио Кисида также говорил о целесообразности дополнительных санкций в отношении ответственных за убийства. Премьер-министр заявил, что Япония будет тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы делать то, что должно быть сделано.

Напомним

Япония хочет эвакуировать украинских беженцев из Польши.