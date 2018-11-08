Санаторії Криму і "МДБ ЛНР": хто потрапив під санкції США

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. США доповнили список санкцій проти Росії по Україні і Криму, внісши до нього трьох фізичних осіб і 9 організацій, передає УНН з посиланням на Мінфін США.

У релізі Мінфіну зазначено, що список санкцій поповнили: Олександр Басов, Андрій Сушко, Володимир Зарицький.

Крім того, в новому переліку згадується про санаторії "Ай-Петрі", "Дюльбер", "Місхор", АТ "Кримтеплоелектроцентраль", компанії "Гарант-СВ", "Управлінською компанії інфраструктурних проектів", ТОВ "Південний Проект", курорт "Мрія" і "міністерство державної безпеки "ЛНР".

Відзначимо, що раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер повідомив, що США вперше розширять санкції щодо РФ через Донбас.

Нагадаємо, 6 листопада Держдепартамент США заявив, що не може упевнитися в тому, що Росія дотримується законодавства про хімічну зброю і має намір ввести другий пакет санкцій щодо Москви.

На думку українського Президента Петра Порошенка, псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області 11 листопада мають запустити введення нових санкцій щодо РФ.

Європейський союз збереже політику санкцій щодо Росії через ситуацію в Україні та анексію Криму РФ в 2014 році, але при цьому продовжить діалог з Москвою.

Українські Національні Новини

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