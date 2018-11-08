Санатории Крыма и "МГБ ЛНР": кто попал под санкции США
Киев • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. США дополнили список санкций против России по Украине и Крыму, внеся в него троих физических лиц и 9 организаций, передает УНН со ссылкой на Минфин США.
В релизе Минфина отмечено, что санкционный список пополнили: Александр Басов, Андрей Сушко, Владимир Зарицкий.
Кроме того, в новом перечне упоминается о санаториях "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компании "Гарант-СВ", "Управленческой компании инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект", курорте "Мрия" и "министерстве государственной безопасности "ЛНР".
Отметим, что ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США впервые расширят санкции в отношении РФ из-за Донбасса.
Напомним, 6 ноября Госдепартамент США заявил, что не может удостовериться в том, что Россия соблюдает законодательство о химическом оружии и намерен ввести второй пакет санкций в отношении Москвы.
По мнению украинского Президента Петра Порошенко, псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области 11 ноября должны запустить введение новых санкций в отношении РФ.
Европейский союз сохранит политику санкций в отношении России из-за ситуации в Украине и аннексию Крыма РФ в 2014 году, но при этом продолжит диалог с Москвой.