США сьогодні вперше розширить санкції щодо РФ через Донбас - Волкер

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство фінансів США додало до “чорного списку” три особи та 9 підприємств з РФ. Санкції стосуються Криму і Донбасу, сказав під час телефонного брифінгу в Брюсселі спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.