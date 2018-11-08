США сьогодні вперше розширить санкції щодо РФ через Донбас - Волкер

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство фінансів США додало до “чорного списку” три особи та 9 підприємств з РФ. Санкції стосуються Криму і Донбасу, сказав під час телефонного брифінгу в Брюсселі спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.

“Інша тема, яку я хотів би підняти, і це — те, чому цей дзвінок є важливим: сьогодні Сполучені Штати Америки запроваджують фінансові санкції, нові санкції, пов’язані з Кримом та Донбасом”, — сказав Волкер.

За його словами, відповідна інформація буде оголошена Міністерством фінансів пізніше сьогодні.

“Це будуть санкції щодо трьох фізичних та дев’яти юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій та проектів, а також проти тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини”, — пояснив спецпредставник.

“Це перший крок, зроблений в форматі санкцій, який явно визнає те, що Росія насправді контролює регіон Донбас”, — підкреслив він.

За словами Волкера, санкції підтверджують заяву, зроблену раніше Держсекретарем США Майком Помпео.

Спецпредставник США додав, що Мінфін мав оприлюднити інформацію щодо розширення “чорного списку” о 10:30 за Вашингтоном. Зазначимо, станом на 19:30 за Києвом (12:30 за Вашингтоном) санкції на сайті Мінфіну США не з’явились.

Нагадаємо, у травні цього року після візиту на Донбас Держсекретар США Майк Помпео звернувся до комітету Палати представників Конгресу США з проханням “надати більшої ваги” питанню російської агресії в Україні.

“Остання подорож, яку я здійснив в своїй попередній ролі до України, була на Донбас, де я побачив, з якими викликами стикається Україна та її народ. Це — дуже серйозна справа. Росіяни анексували одну п’яту частину їх країни. Ми ніколи не повинні забути, що це сталося”, — наголосив він тоді.

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