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США сегодня впервые расширит санкции в отношении РФ из-за Донбасса - Волкер

США сегодня впервые расширит санкции в отношении РФ из-за Донбасса - Волкер

Киев  •  УНН

 • 19850 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерство финансов США добавило в "черный список" три человека и 9 предприятий с РФ. Санкции касаются Крыма и Донбасса, сказал во время телефонного брифинга в Брюсселе спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент УНН.

"Другая тема, которую я хотел бы поднять, и это - то, почему этот звонок является важным: сегодня Соединенные Штаты Америки вводят финансовые санкции, новые санкции, связанные с Крымом и Донбассом", - сказал Волкер.

По его словам, соответствующая информация будет объявлена ​​Министерством финансов позже сегодня.

"Это будут санкции в отношении трех физических и девяти юридических лиц, поддерживающих попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов, а также против тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека", - пояснил спецпредставитель.

"Это первый шаг, сделанный в формате санкций, явно признает, что Россия на самом деле контролирует регион Донбасс", - подчеркнул он.

По словам Волкера, санкции подтверждают заявление, сделанное ранее госсекретарем США Майком Помпео.

Напомним, в мае этого года после визита на Донбасс Госсекретарь США Майк Помпео обратился в комитет Палаты представителей Конгресса США с просьбой "оказать больший вес" вопросу российской агрессии в Украине.

"Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, было на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это - очень серьезное дело. Россияне аннексировали одну пятую часть их страны. Мы никогда не должны забыть, что это произошло", - подчеркнул он тогда.

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