Могерини: ЕС продолжит политику санкций в отношении РФ за ее действия в Украине, но сохранит диалог с Москвой

“Я думаю, что это (санкции) будет продолжаться, — сказала она, отвечая на вопрос одного из студентов университета о санкционной политике ЕС в отношении России после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе. — В Европе есть четкое и ясное понимание того, что изменение границ с помощью силы — это табу, и это должно оставаться табу, иначе мы вернемся на несколько веков назад, а этого никто не хочет”. Могерини также заявила, что ЕС продолжит “оказывать помощь и поддержку Украине”.

При этом она подчеркнула, что Брюссель и Москва по- прежнему сохраняют диалог. “Отношения между странами ЕС и Россией не ограничиваются только этим (санкционной политикой европейских государств и зеркальными действиями РФ), — сказала она. — Мы сохраняем диалог по поводу вопросов безопасности, нераспространения ядерного оружия, ситуации на Ближнем Востоке и в Арктике. Есть темы, по которым мы не находим общего понимания, например, по Сирии, но мы продолжаем общаться”.

Отвечая на вопрос, Могерини затронула также тему взаимоотношений РФ и Европейского союза в энергетическом секторе, которые она назвала “сложными”. “Это правда, что энергетическая зависимость европейцев от России остается высокой, в частности, от российского газа, но мы пытаемся найти пути диверсификации (поставок) этих ресурсов”.

