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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107429 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 146693 просмотра

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Могерини: ЕС продолжит политику санкций в отношении РФ за ее действия в Украине, но сохранит диалог с Москвой

Могерини: ЕС продолжит политику санкций в отношении РФ за ее действия в Украине, но сохранит диалог с Москвой

Киев  •  УНН

 • 10073 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Европейский союз сохранит политику санкций в отношении России из-за ситуации в Украине и аннексию Крыма РФ в 2014 году, но при этом продолжит диалог с Москвой. Об этом во вторник сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время выступления в канадском Университете Макгилл (Монреаль). Ее встречу со студентами вуза транслировал МИД Канады в своем Twitter, передает УНН.

“Я думаю, что это (санкции) будет продолжаться, — сказала она, отвечая на вопрос одного из студентов университета о санкционной политике ЕС в отношении России после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе. — В Европе есть четкое и ясное понимание того, что изменение границ с помощью силы — это табу, и это должно оставаться табу, иначе мы вернемся на несколько веков назад, а этого никто не хочет”. Могерини также заявила, что ЕС продолжит “оказывать помощь и поддержку Украине”.

При этом она подчеркнула, что Брюссель и Москва по- прежнему сохраняют диалог. “Отношения между странами ЕС и Россией не ограничиваются только этим (санкционной политикой европейских государств и зеркальными действиями РФ), — сказала она. — Мы сохраняем диалог по поводу вопросов безопасности, нераспространения ядерного оружия, ситуации на Ближнем Востоке и в Арктике. Есть темы, по которым мы не находим общего понимания, например, по Сирии, но мы продолжаем общаться”.

Отвечая на вопрос, Могерини затронула также тему взаимоотношений РФ и Европейского союза в энергетическом секторе, которые она назвала “сложными”. “Это правда, что энергетическая зависимость европейцев от России остается высокой, в частности, от российского газа, но мы пытаемся найти пути диверсификации (поставок) этих ресурсов”.

Watch LIVE now! Minister Freeland and #EU High Representative @FedericaMog hold a discussion with students at @mcgi ... https://t.co/h9KNzj6XOQ

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 6 ноября 2018

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