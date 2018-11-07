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Могеріні: ЄС продовжить політику санкцій щодо РФ через її дії в Україні, але збереже діалог з Москвою

Київ • УНН

 • 10076 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Європейський союз збереже політику санкцій щодо Росії через ситуацію в Україні та анексію Криму РФ в 2014 році, але при цьому продовжить діалог з Москвою. Про це у вівторок повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час виступу в канадському Університеті МакГілл (Монреаль). Її зустріч зі студентами вузу транслював МЗС Канади в своєму Twittter, передає УНН.

“Я думаю, що це (санкції) буде тривати, — сказала вона, відповідаючи на питання одного з студентів університету про санкцій політиці ЄС щодо Росії після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі. — В Європі є чітке і ясне розуміння того, що зміна кордонів за допомогою сили — це табу, і це повинно залишатися табу, інакше ми повернемося на кілька століть назад, а цього ніхто не хоче”. Федеріка Могеріні також заявила, що ЄС продовжить “надавати допомогу і підтримку Україні”.

При цьому вона підкреслила, що Брюссель і Москва, як і раніше зберігають діалог. “Відносини між країнами ЄС і Росією не обмежуються тільки цим (санкційною політикою європейських держав і дзеркальними діями РФ), — сказала вона. — Ми зберігаємо діалог з приводу питань безпеки, нерозповсюдження ядерної зброї, ситуації на Близькому Сході і в Арктиці. Є теми, за якими ми не знаходимо спільної розуміння, наприклад, по Сирії, але ми продовжуємо спілкуватися”.

Відповідаючи на питання, Федеріка Могеріні торкнулася також теми взаємин РФ і Європейського союзу в енергетичному секторі, які вона назвала “складними”. “Це правда, що енергетична залежність європейців від Росії залишається високою, зокрема, від російського газу, але ми намагаємося знайти шляхи диверсифікації (поставок) цих ресурсів”.

Watch LIVE now! Minister Freeland and #EU High Representative @FedericaMog hold a discussion with students at @mcgihttps://t.co/h9KNzj6XOQ

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 6 листопада 2018 р.

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