Могеріні: ЄС продовжить політику санкцій щодо РФ через її дії в Україні, але збереже діалог з Москвою

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Європейський союз збереже політику санкцій щодо Росії через ситуацію в Україні та анексію Криму РФ в 2014 році, але при цьому продовжить діалог з Москвою. Про це у вівторок повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час виступу в канадському Університеті МакГілл (Монреаль). Її зустріч зі студентами вузу транслював МЗС Канади в своєму Twittter, передає УНН.