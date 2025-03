Могеріні: ЄС продовжить політику санкцій щодо РФ через її дії в Україні, але збереже діалог з Москвою

“Я думаю, що це (санкції) буде тривати, — сказала вона, відповідаючи на питання одного з студентів університету про санкцій політиці ЄС щодо Росії після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі. — В Європі є чітке і ясне розуміння того, що зміна кордонів за допомогою сили — це табу, і це повинно залишатися табу, інакше ми повернемося на кілька століть назад, а цього ніхто не хоче”. Федеріка Могеріні також заявила, що ЄС продовжить “надавати допомогу і підтримку Україні”.

При цьому вона підкреслила, що Брюссель і Москва, як і раніше зберігають діалог. “Відносини між країнами ЄС і Росією не обмежуються тільки цим (санкційною політикою європейських держав і дзеркальними діями РФ), — сказала вона. — Ми зберігаємо діалог з приводу питань безпеки, нерозповсюдження ядерної зброї, ситуації на Близькому Сході і в Арктиці. Є теми, за якими ми не знаходимо спільної розуміння, наприклад, по Сирії, але ми продовжуємо спілкуватися”.

Відповідаючи на питання, Федеріка Могеріні торкнулася також теми взаємин РФ і Європейського союзу в енергетичному секторі, які вона назвала “складними”. “Це правда, що енергетична залежність європейців від Росії залишається високою, зокрема, від російського газу, але ми намагаємося знайти шляхи диверсифікації (поставок) цих ресурсів”.

