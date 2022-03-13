Самопроголошеній "мерці" Мелітополя повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Самопроголошеній "мерці" Мелітополя, тимчасово окупованого рашистами, повідомлено про підозру. Про це інформує Офіс генерального прокурора України, пише УНН.
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“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Мелітопольської міської ради за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)”, - повідомили в ОГП.
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Так, за даними слідства, депутатка Мелітопольської міської ради на шкоду державному суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності України та інформаційній безпеці, здійснила перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.
На виконання отриманого від представників Російської Федерації завдання представниця місцевої влади проголосила себе "виконуючою обов’язки Мелітопольського міського голови" та активно здійснювала дії щодо організації та упорядкування окупаційної влади на території міста Мелітополь та Мелітопольського району.
Проголосивши про створення невизначеного законодавством України органу – "Комитет народных избранников", підозрювана закликала громадян України до його підтримання та припинення супротиву мешканців міста окупаційній владі, зазначають в Офісі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Запорізькій області.
Раніше
Як писав УНН, група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський мер живий, але його катують.
Пізніше стало відомо, що окупанти призначили нового "мера" в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.