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Самопровозглашенной "городской главе" Мелитополя сообщено о подозрении

Самопровозглашенной "городской главе" Мелитополя сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 237976 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Самопровозглашенной "городской главе" Мелитополя, временно оккупированного фашистами, сообщено о подозрении. Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Цитата

“За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Мелитопольского городского совета по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)”, - сообщили в ОГП.

Детали

Так, по данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного состояния.

На выполнение полученного от представителей Российской Федерации задачи представительница местной власти провозгласила себя "исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационной власти на территории города Мелитополь и Мелитопольского района.

Провозгласив о создании неопределенного законодательством Украины органа - "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала граждан Украины к его поддержания и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям, отмечают в Офисе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в Запорожской области.

Ранее

Как писал УНН, группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский мэр жив, но его пытают.

Позже стало известно, что оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко.

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