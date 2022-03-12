У Мелітополі окупанти призначили нового "мера"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Окупанти призначили нового "мера" в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Цитата
"Особа всім добре відома – права рука колишнього нардепа Євгена Балицького – депутатка Галина Данильченко. На місцевому телебаченні вона вже записала звернення до народних мас. У ньому Галина Вікторівна заявила, що у місті створюється комітет народних обранців, який і керуватиме Мелітополем", - повідомляє видання.
Деталі
Зазначається, що Галина Данильченко вже проводить нараду із керівниками комунальних підприємств.
Нагадаємо
Група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Як повідомив президент України Володимир Зеленський мер живий, але його катують.