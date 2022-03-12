В Мелитополе оккупанты назначили нового "мэра"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Цитата
"Лицо всем хорошо известно - правая рука бывшего нардепа Евгения Балицкого - депутат Галина Данильченко. На местном телевидении она уже записала обращение к народным массам. В нем Галина Викторовна заявила, что в городе создается комитет народных избранников, который и будет руководить Мелитополем", - сообщает издание.
Детали
Отмечается, что Галина Данильченко уже проводит совещание с руководителями коммунальных предприятий.
Напомним
Группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский мэр жив, но его пытают.