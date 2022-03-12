В Мелитополе оккупанты назначили нового "мэра"

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"Лицо всем хорошо известно - правая рука бывшего нардепа Евгения Балицкого - депутат Галина Данильченко. На местном телевидении она уже записала обращение к народным массам. В нем Галина Викторовна заявила, что в городе создается комитет народных избранников, который и будет руководить Мелитополем", - сообщает издание.

Детали

Отмечается, что Галина Данильченко уже проводит совещание с руководителями коммунальных предприятий.

Напомним

Группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский мэр жив, но его пытают.