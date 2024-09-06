Самохідні ноші: до використання у ЗСУ допущено безпілотний транспортер

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Міноборони України допустило до постачання у ЗСУ безпілотний логістично-евакуаційний транспортер "FOXTAC". Роботизована платформа призначена для евакуації поранених з поля бою та може перевозити вантаж до 150 кг.

Міністерство оборони допустило до постачання у ЗСУ безпілотний логістично-евакуаційний транспортер "FOXTAC". Наземна роботизована платформа може застосовуватись для евакуації поранених з поля бою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

"У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у ЗСУ безпілотний логістично-евакуаційний транспортер "FOXTAC". Наземна роботизована платформа призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що наразі для евакуації поранених з поля бою у підрозділах ЗС України використовують різні технічні засоби, зокрема гусеничну та колісну бронетехніку вітчизняного чи іноземного виробництва, квадроцикли, мотоцикли з евакуаційними причепами, а почасту евакуацію проводять за допомогою ручних ношей.

"Універсальних засобів та способів евакуації немає. Щоразу бойові медики обирають транспорт і спосіб евакуації залежно від поточних обставин: характеру бойової обстановки, рельєфу, рівня маскування, кількості поранених і важкості отриманих військовослужбовцями травм. Ще один з доступних варіантів вивозу поранених з поля бою – використання наземних роботизованих комплексів", - інформує Міноборони.

Логістично-евакуаційний транспортер вітчизняного виробництва майже безшумний, має низький силует – висота виробу не перевершує 40 см, що при наявності польової рослинності дозволяє здійснювати евакуацію поранених непомітно.

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Завдяки застосованим конструктивним рішенням "FOXTAC" може бути переведений з транспортного у робоче положення за лічені хвилини. Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.

Керування транспортером здійснюється як дистанційно, так і за допомогою провідного пульта, що дозволяє супроводжуючому бойовому медику контролювати та коректувати рух. Транспортер може додатково комплектуватися пристроями, які дозволяють відстежити його місцеперебування і знайти платформу та вантаж у випадку, якщо із евакуаційною групою втрачено зв’язок

- зазначається в повідомленні.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології

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