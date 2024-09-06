Самоходные носилки: к использованию в ВСУ допущен беспилотный транспортер

Министерство обороны допустило к поставке в ВСУ беспилотный логистически-эвакуационный транспортер «FOXTAC». Наземная роботизированная платформа может применяться для эвакуации раненых с поля боя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

«В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в ВСУ беспилотный логистически-эвакуационный транспортер «FOXTAC». Наземная роботизированная платформа предназначена для выполнения различных логистических функций и может применяться и для эвакуации раненых с поля боя», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что сейчас для эвакуации раненых с поля боя в подразделениях ВС Украины используют различные технические средства, в частности гусеничную и колесную бронетехнику отечественного или иностранного производства, квадроциклы, мотоциклы с эвакуационными прицепами, а зачастую эвакуацию проводят с помощью ручных носилок.

«Универсальных средств и способов эвакуации нет. Каждый раз боевые медики выбирают транспорт и способ эвакуации в зависимости от текущих обстоятельств: характера боевой обстановки, рельефа, уровня маскировки, количества раненых и тяжести полученных военнослужащими травм. Еще один из доступных вариантов вывоза раненых с поля боя - использование наземных роботизированных комплексов», - информирует Минобороны.

Логистическо-эвакуационный транспортер отечественного производства почти бесшумный, имеет низкий силуэт - высота изделия не превосходит 40 см, что при наличии полевой растительности позволяет осуществлять эвакуацию раненых незаметно.

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Благодаря примененным конструктивным решениям «FOXTAC» может быть переведен из транспортного в рабочее положение за считанные минуты. Может перевозить груз весом до полутора центнеров, то есть раненого бойца в полном боевом снаряжении, боеприпасы на позицию.