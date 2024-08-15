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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первый в Украине пожарный наземный робот, допущенный к эксплуатации в ВСУ

Первый в Украине пожарный наземный робот, допущенный к эксплуатации в ВСУ

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 08:59  •  8422 просмотра

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Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ первый отечественный роботизированный комплекс пожаротушения. Робот может работать на расстоянии до 2 км от оператора и использоваться в опасных ситуациях.

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил первый в Украине инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как сообщается, роботизированный комплекс пожаротушения - это подвижная гусеничная платформа со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной пены, тушащей пламя. С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет робота к эпицентру возгорания.

Отмечается, что поток жидкости, подаваемой на источник горения, можно регулировать дистанционно.

Робот-пожарный работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной. Изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания, оператор получает с видеокамеры объективного контроля, установленной на платформе.

Как рассказали в Минобороны, наземный роботизированный комплекс изначально разрабатывался для нужд спасателей, однако машиной заинтересовались военные.

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Такой робот нужен, например, на местности, где есть невзорвавшиеся боеприпасы, при приближении к горящей технике, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих. По требованию военных эта роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы.

Благодаря гусеничному шасси этот робот-пожарный может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую "водяную стену".

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют14 августа 2024, 12:57 • 110747 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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