Саміт ЄС-Канада не відбудеться

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 5404 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 14084 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 21658 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 37568 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 66398 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 78605 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 146811 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207182 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193720 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213255 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
60 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 12485 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 13486 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 9590 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 10810 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 13548 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 9028 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 21596 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 493624 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 326902 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 388746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 1632 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 128071 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 187393 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129889 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 164314 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Саміт ЄС-Канада не відбудеться

Саміт ЄС-Канада не відбудеться

Київ • УНН

 • 9590 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скасував візит на саміт ЄС-Канада, де мало відбутися підписання угоди про вільну торгівлю між блоком і північноамериканською країною (CETA). Про це в ніч на четвер повідомила представник канадського міністерства міжнародної торгівлі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Відмова делегації від поїздки пішов в зв'язку з тим, що в Бельгії вчергове відтермінували ратифікацію торговельної угоди CETA між Євросоюзом і Канадою. 

"Канада як і раніше готова підписати цю важливу угоду, коли Європа буде до цього готова", - заявили у відомстві.

Представники бельгійського уряду разом з регіональними політиками планують почати новий раунд переговорів з врегулювання суперечки навколо CETA в четвер вранці. Однак наразі сторонам не вдалося досягти будь-якого компромісу, повідомив міністр закордонних і європейських справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

"Ми продовжуємо роботу", - заявив представник уряду регіону Валлонія Руді Демотт.

При цьому він зазначив, що саміт ЄС-Канада навіть у випадку домовленості щодо CETA буде "неможливим".

Угода CETA має бути затверджена всіма країнами-членами ЄС. Поки Бельгія не підтримає CETA, Євросоюз не зможе його підписати. У свою чергу уряд Бельгії не може схвалити договір, оскільки регіон Валлонія, столичний регіон Брюссель і Французьке співтовариство Бельгії виступають проти документа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40