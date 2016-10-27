Саміт ЄС-Канада не відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скасував візит на саміт ЄС-Канада, де мало відбутися підписання угоди про вільну торгівлю між блоком і північноамериканською країною (CETA). Про це в ніч на четвер повідомила представник канадського міністерства міжнародної торгівлі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Відмова делегації від поїздки пішов в зв'язку з тим, що в Бельгії вчергове відтермінували ратифікацію торговельної угоди CETA між Євросоюзом і Канадою.
"Канада як і раніше готова підписати цю важливу угоду, коли Європа буде до цього готова", - заявили у відомстві.
Представники бельгійського уряду разом з регіональними політиками планують почати новий раунд переговорів з врегулювання суперечки навколо CETA в четвер вранці. Однак наразі сторонам не вдалося досягти будь-якого компромісу, повідомив міністр закордонних і європейських справ Бельгії Дідьє Рейндерс.
"Ми продовжуємо роботу", - заявив представник уряду регіону Валлонія Руді Демотт.
При цьому він зазначив, що саміт ЄС-Канада навіть у випадку домовленості щодо CETA буде "неможливим".
Угода CETA має бути затверджена всіма країнами-членами ЄС. Поки Бельгія не підтримає CETA, Євросоюз не зможе його підписати. У свою чергу уряд Бельгії не може схвалити договір, оскільки регіон Валлонія, столичний регіон Брюссель і Французьке співтовариство Бельгії виступають проти документа.