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15 марта, 19:03 • 116516 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170717 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140571 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132833 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114232 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106320 просмотра

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15 марта, 10:46 • 102065 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Саммит ЕС-Канада не произойдет

Саммит ЕС-Канада не произойдет

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил визит на саммит ЕС-Канада, где должно было состояться подписание соглашения о свободной торговле между блоком и североамериканской страной (CETA). Об этом в ночь на четверг сообщила представитель канадского министерства международной торговли, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Отказ делегации от поездки пошел в связи с тем, что в Бельгии в очередной раз отложили ратификацию торгового соглашения CETA между Евросоюзом и Канадой.

"Канада по-прежнему готова подписать эту важную сделку, когда Европа будет к этому готова", - заявили в ведомстве.

Представители бельгийского правительства вместе с региональными политиками планируют начать новый раунд переговоров по урегулированию спора вокруг CETA в четверг утром. Однако пока сторонам не удалось достичь какого-либо компромисса, сообщил министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Мы продолжаем работу", - заявил представитель правительства региона Валлония Руди Демотт.

При этом он отметил, что саммит ЕС-Канада даже в случае договоренности о CETA будет "невозможным".

Соглашение CETA должно быть утверждено всеми странами-членами ЕС. Пока Бельгия не поддержит CETA, Евросоюз не сможет его подписать. В свою очередь правительство Бельгии не может одобрить договор, поскольку регион Валлония, столичный регион Брюссель и Французское сообщество Бельгии выступают против документа.

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