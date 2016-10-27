Саммит ЕС-Канада не произойдет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил визит на саммит ЕС-Канада, где должно было состояться подписание соглашения о свободной торговле между блоком и североамериканской страной (CETA). Об этом в ночь на четверг сообщила представитель канадского министерства международной торговли, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отказ делегации от поездки пошел в связи с тем, что в Бельгии в очередной раз отложили ратификацию торгового соглашения CETA между Евросоюзом и Канадой.
"Канада по-прежнему готова подписать эту важную сделку, когда Европа будет к этому готова", - заявили в ведомстве.
Представители бельгийского правительства вместе с региональными политиками планируют начать новый раунд переговоров по урегулированию спора вокруг CETA в четверг утром. Однако пока сторонам не удалось достичь какого-либо компромисса, сообщил министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс.
"Мы продолжаем работу", - заявил представитель правительства региона Валлония Руди Демотт.
При этом он отметил, что саммит ЕС-Канада даже в случае договоренности о CETA будет "невозможным".
Соглашение CETA должно быть утверждено всеми странами-членами ЕС. Пока Бельгия не поддержит CETA, Евросоюз не сможет его подписать. В свою очередь правительство Бельгии не может одобрить договор, поскольку регион Валлония, столичный регион Брюссель и Французское сообщество Бельгии выступают против документа.