Саміт миру: Китай лобіює уряди країн, щоб вони утрималися від участі - Reuters

Китай не тільки пропускає Саміт миру для України цими вихідними, а ще й лобіює уряди країн на користь свого альтернативного плану щодо способу завершення війни в Україні. Про це пише Reuters із посиланням 10 дипломатів, передає УНН.

Як вказали дипломати із Пекіна, у бесідах із представниками країн, що розвиваються, Китай не критикував саміт у Швейцарії і не просив країни утриматися від участі. Але один із дипломатів сказав, що Пекін повідомив країнам, що зустріч призведе до затягування війни.

Ще двоє дипломатів розповіли, що Китай повідомляє західні країни, що багато держав поділяють його погляди на конференцію.

За словами дипломатів, напередодні саміту Китай активізував інформаційно-пропагандистську роботу, проводячи зустрічі з високопоставленими іноземними гостями, телефонні дзвінки і відправляючи повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

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Як розповіли дипломати, спеціальний посланник Пекіна з євразійських справ Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними представниками країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні.

Один із дипломатів назвав кампанію Пекіна "тонким бойкотом" глобальної зустрічі у Швейцарії.

За даними Reuters, пояснюючи, чому він не братиме участі в саміті, Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до мирного плану з шести пунктів, який він розробив спільно з Бразилією минулого місяця.

Пропозиція закликає до проведення міжнародної мирної конференції "в належний час, визнаний як росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також справедливим обговоренням усіх мирних планів".

Міністр закордонних справ росії сергій лавров припустив, що Китай міг би організувати таку конференцію. путін висловив підтримку китайському плану мирного врегулювання кризи, заявивши, що Пекін повністю розуміє, що за ним стоїть.

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Reuters не вдалося з'ясувати, який вплив мало лобіювання з боку Китаю, але кількість зареєстрованих учасників саміту в Люцерні знизилася порівняно зі 107, яких, за даними Офісу Президента України, було підтверджено на початку червня.

В Азії свою участь підтвердили союзники США - Філіппіни і Японія, а також Таїланд, Сінгапур і Східний Тимор. Малайзія заявила, що утримається від участі, як і Камбоджа, що має тісні економічні зв'язки з Китаєм. Президент сенату Камбоджі Хун Сен заперечує, що Пекін чинить на нього тиск, щоб він не брав участі в конференції.

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