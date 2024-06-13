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G7 закличе Китай припинити допомагати війні росії в Україні - Bloomberg

G7 закличе Китай припинити допомагати війні росії в Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 24676 перегляди

Лідери G7, як очікується, закличуть Китай припинити допомагати війні росії проти України.

Лідери "Групи семи" закличуть Китай припинити сприяти та підтримувати війну росії проти України, згідно з проектом заяви, з якою ознайомився Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Союзники України звинувачують Пекін у наданні рф технологій та комплектуючих - або наявних у зброї, або необхідних для її створення - допомагаючи москві обійти хвилю за хвилею торгових обмежень "Групи семи" на багато цих товарів. "Заборонені матеріали часто потрапляють до росії через треті країни, такі як Китай та Туреччина, або через мережі посередників", - вказує видання.

"Постійна підтримка Китаєм російської оборонно-промислової бази має значні та широкомасштабні наслідки для безпеки", - ідеться у проекті заяви, яка ще може змінитися до того, як її узгодять лідери на саміті в Італії, який має розпочатися в четвер.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю відреагував на проект, заявивши, що Китай не створив української кризи і не є стороною конфлікту.

"Група семи" має взяти на себе прагматичну відповідальність за сприяння пом'якшенню ситуації та створення умов для вирішення політичної кризи, а не висувати безпідставні звинувачення на адресу країни, яка не є стороною конфлікту", - заявив представник у заяві для Bloomberg.

Очікується, що в межах зусиль щодо протидії обходу санкцій країни "Групи семи" та ЄС найближчими днями запровадять нові обмеження, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Обговорювані заходи включають включення у санкційний список більшої кількості компаній, націлювання на банки в третіх країнах, які сприяють торгівлі, вимогу, щоб компанії посилили перевірки своїх дочірніх компаній і субпідрядників за кордоном, а також розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до росії.

"Група семи" також закликає Пекін підштовхнути росію до виведення військ з України та підтримати справедливий мир.

Торгова напруженість між країнами "Групи семи" та Китаєм буде відображена у ширшій заяві. Очікується, що лідери заявлять, що політика Китаю "створює глобальні побічні ефекти, ринкові спотворення та шкідливі надлишкові потужності у низці секторів", згідно з проектом.

"Група семи" підтвердить свої зусилля щодо зменшення критичної залежності від Китаю, одночасно підтвердивши, що вони не мають наміру розривати відносини.

"Ми не намагаємося завдати шкоди Китаю або перешкодити його економічному розвитку, більше того, зростаючий Китай, який гратиме за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес", - ідеться в проекті.

Обговорення відбувається на тлі зростання торгової напруженості між Заходом і Китаєм, на тлі того, як ЄС має підтвердити цього тижня, що він запровадить мита на електромобілі з липня, і Пекін, як очікується, вживе заходів у відповідь.

Згідно з проектом, як ще один крок, спрямований на Китай, "Група семи" має намір запустити механізм для більш ефективного моніторингу неринкових практик як спосіб покращити обмін інформацією та закласти основу майбутньої співпраці з цього питання.

Чиновники "Групи семи" також досі працюють над доопрацюванням деталей того, як використовувати прибуток, отриманий від заморожених суверенних активів росії, що, як вони сподіваються, стане одним із головних результатів саміту, пише видання.

Радник Байдена бачить "значний прогрес" у G7 щодо активів рф для України, сподівається на спільне бачення до зустрічі лідерів13.06.24, 14:08 • 30866 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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