Лидеры "Группы семи" призовут Китай прекратить содействовать и поддерживать войну россии против Украины, согласно проекту заявления, с которым ознакомился Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Союзники Украины обвиняют Пекин в предоставлении рф технологий и комплектующих - либо имеющихся в оружии, либо необходимых для его создания - помогая москве обойти волну за волной торговых ограничений "Группы семи" на многие из этих товаров. "Запрещенные материалы часто попадают в россию через третьи страны, такие как Китай и Турция, или через сети посредников", - указывает издание.

"Постоянная поддержка Китаем российской оборонно-промышленной базы имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности", - говорится в проекте заявления, которое еще может измениться до того, как его согласуют лидеры на саммите в Италии, который должен начаться в четверг.

Представитель Министерства иностранных дел Китая отреагировал на проект, заявив, что Китай не создал украинского кризиса и не является стороной конфликта.

"Группа семи" должна взять на себя прагматичную ответственность за содействие смягчению ситуации и создание условий для разрешения политического кризиса, а не выдвигать безосновательные обвинения в адрес страны, которая не является стороной конфликта", - заявил представитель в заявлении для Bloomberg.

Ожидается, что в рамках усилий по противодействию обхода санкций страны "Группы семи" и ЕС в ближайшие дни введут новые ограничения, сообщало ранее агентство Bloomberg.

Обсуждаемые меры включают включение в санкционный список большего количества компаний, нацеливание на банки в третьих странах, которые способствуют торговле, требование, чтобы компании усилили проверки своих дочерних компаний и субподрядчиков за рубежом, а также расширение ограничений на товары западных брендов, которые все еще попадают в россию.

"Группа семи" также призвет Пекин подтолкнуть россию к выводу войск из Украины и поддержать справедливый мир, пишет издание.

Торговая напряженность между странами "Группы семи" и Китаем будет отражена в более широком заявлении. Ожидается, что лидеры заявят, что политика Китая "создает глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредоносные избыточные мощности в ряде секторов", согласно проекту.

"Группа семи" подтвердит свои усилия по уменьшению критической зависимости от Китая, одновременно подтвердив, что они не намерены разрывать отношения.

"Мы не пытаемся нанести вред Китаю или помешать его экономическому развитию, более того, растущий Китай, который будет играть по международным правилам, будет представлять глобальный интерес", - говорится в проекте.

Обсуждение происходит на фоне роста торговой напряженности между Западом и Китаем, на фоне того, как ЕС должен подтвердить на этой неделе, что он введет пошлины на электромобили с июля, и Пекин, как ожидается, примет ответные меры.

Согласно проекту, как еще один шаг, направленный на Китай, "Группа семи" намерена запустить механизм для более эффективного мониторинга нерыночных практик, чтобы улучшить обмен информацией и заложить основу для будущего сотрудничества по этому вопросу.

Чиновники "Группы семи" также до сих пор работают над доработкой деталей того, как использовать прибыль, полученную от замороженных суверенных активов россии, что, как они надеются, станет одним из главных результатов саммита.

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