Китай не только пропускает Саммит мира для Украины в эти выходные, но и лоббирует правительства стран в пользу своего альтернативного плана относительно способа завершения войны в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на 10 дипломатов, передает УНН.

Как указали дипломаты из Пекина, в беседах с представителями развивающихся стран Китай не критиковал саммит в Швейцарии и не просил страны воздержаться от участия. Но один из дипломатов сказал, что Пекин сообщил странам, что встреча приведёт к затягиванию войны.

Еще двое дипломатов рассказали, что Китай сообщает западным странам, что многие государства разделяют его взгляды на конференцию.

По словам дипломатов, накануне саммита Китай активизировал информационно-пропагандистскую работу, проводя встречи с высокопоставленными иностранными гостями, телефонные звонки и отправляя сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

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Как рассказали дипломаты, специальный посланник Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты и встретился с официальными представителями развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

Один из дипломатов назвал кампанию Пекина "тонким бойкотом" глобальной встречи в Швейцарии.

По данным Reuters, объясняя, почему он не будет участвовать в саммите, Китай пытается привлечь развивающиеся страны к мирному плану из шести пунктов, который он разработал совместно с Бразилией в прошлом месяце.

Предложение призывает к проведению международной мирной конференции "в надлежащее время, признанное как россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов".

Министр иностранных дел россии сергей лавров предположил, что Китай мог бы организовать такую конференцию. путин выразил поддержку китайскому плану мирного урегулирования кризиса, заявив, что Пекин полностью понимает, что за ним стоит.

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Reuters не удалось выяснить, какое влияние имело лоббирование со стороны Китая, но количество зарегистрированных участников саммита в Люцерне снизилось по сравнению со 107, которые, по данным Офиса Президента Украины, были подтверждены в начале июня.

В Азии свое участие подтвердили союзники США - Филиппины и Япония, а также Таиланд, Сингапур и Восточный Тимор. Малайзия заявила, что воздержится от участия, как и Камбоджа, имеющая тесные экономические связи с Китаем. Президент сената Камбоджи Хун Сен отрицает, что Пекин оказывает на него давление, чтобы он не участвовал в конференции.

Индонезия направит своего посла в Берн. Вьетнам пока не определился со своей позицией.

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