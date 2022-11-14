Саміт G20: Макрон підштовхне Сі до "тиску" на росію

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Макрон зустрінеться з китайським лідером рано вранці у вівторок перед відкриттям саміту G20.

Макрон скаже Сі, що "ваш інтерес, як і мій, полягає в тому, щоб чинити тиск на росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів і поважала міжнародне право", - сказав високопоставлений французький чиновник.

Він також намагатиметься переконати прем'єра Індії Нарендру Моді, який, як і Сі, не засудив вторгнення рф, що конфлікт "не є гарною річчю".

У пошуках спільного фронту у конфлікті Макрон вечеряв у понеділок увечері з лідерами Південної Африки, Аргентини, Руанди, Сенегалу та Камбоджі, а також із високопоставленим дипломатом Мексики, йдеться в повідомленні.

Але поки Макрон прагне чинити тиск на путіна, він не обриває лінії зв'язку з російським диктатором і "зателефонує йому після G20", заявив журналістам високопосадовець Єлисейського палацу, нарікаючи на "ізоляцію" путіна.