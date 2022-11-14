Саміт G20: Макрон підштовхне Сі до "тиску" на росію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон закличе свого китайського колегу Сі Цзіньпіна "натиснути" на росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів з приводу війни в Україні, заявив у понеділок французький чиновник, передає УНН з посиланням на AFP.
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Макрон зустрінеться з китайським лідером рано вранці у вівторок перед відкриттям саміту G20.
Макрон скаже Сі, що "ваш інтерес, як і мій, полягає в тому, щоб чинити тиск на росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів і поважала міжнародне право", - сказав високопоставлений французький чиновник.
Він також намагатиметься переконати прем'єра Індії Нарендру Моді, який, як і Сі, не засудив вторгнення рф, що конфлікт "не є гарною річчю".
У пошуках спільного фронту у конфлікті Макрон вечеряв у понеділок увечері з лідерами Південної Африки, Аргентини, Руанди, Сенегалу та Камбоджі, а також із високопоставленим дипломатом Мексики, йдеться в повідомленні.
Але поки Макрон прагне чинити тиск на путіна, він не обриває лінії зв'язку з російським диктатором і "зателефонує йому після G20", заявив журналістам високопосадовець Єлисейського палацу, нарікаючи на "ізоляцію" путіна.