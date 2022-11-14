Саммит G20: Макрон подтолкнет Си к "давлению" на россию

Детали

Макрон встретится с китайским лидером рано утром во вторник перед открытием саммита G20.

Макрон скажет Си, что "ваш интерес, как и мой, состоит в том, чтобы оказывать давление на россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право", – сказал высокопоставленный французский чиновник.

Он также будет пытаться убедить премьера Индии Нарендру Моди, который, как и Си, не осудил вторжение россии, что конфликт "не является хорошей вещью".

В поисках общего фронта в конфликте Макрон ужинал в понедельник вечером с лидерами Южной Африки, Аргентины, Руанды, Сенегала и Камбоджи, а также высокопоставленным дипломатом Мексики, говорится в сообщении.

Но пока Макрон стремится оказывать давление на путина, он не обрывает линии связи с российским диктатором и "позвонит ему после G20", заявил журналистам высокопоставленный чиновник Елисейского дворца, сетуя на "изоляцию" путина.