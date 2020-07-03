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Саакашвілі: в Україні є ширші проблеми, ніж відставка голови НБУ Смолія

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі не бачить нічого страшного у відставці голови Нацбанку Якова Смолія, оскільки, на його думку, в Україні існує набагато ширша проблема ніж відставка очільника НБУ. Про це він заявив в ефірі програми “Право на владу”, повідомляє УНН.

“Подав у відставку, то й подав. Нічого страшного у цьому немає, насправді, якщо Національний банк буде зберігати незалежність, але незалежність від інших гілок влади. Національний банк не є незалежним від народу, Національний банк не є незалежним від бізнесу, від економіки. Національний банк має відповідальність перед суспільством і нічого страшного у цьому немає. Голову федерального резерву (США — ред.) теж роблять відповідальним перед суспільством. Його викликають до Конгресу (США), він дає свідчення, він виступає. Голова національного банку України визначає політику у якійсь сфері і, безумовно, він відповідальний перед суспільством. Тому ці розмови, що Національний банк не повинен бути відповідальним, а лише повинен звітувати перед МВФ — це неправильно”, — сказав Саакашвілі.

На його думку, наразі в Україні існує набагато ширша проблема, ніж Нацбанк.

“У нас набагато ширша проблема ніж Нацбанк. Сьогодні (2 липня — ред.) опублікований індекс інвестиційної привабливості України. Я хочу сказати, що за останній рік він знизився. І він знизився не через політику уряду чи відсутність політики, не через політичні зміни в країні. Він знизився, в першу чергу, там є кілька причин — судова влада і корупція. В першу чергу — судова влада. Тому мені здається, що зараз заморочуватись тим, що буде Смолій чи будь-хто інший. Добре, якщо б він був нормальним, незалежним, солідним економістом, який не робить різні дурниці. Це дуже важливо. Але набагато важливіше — реформувати судову систему”, — наголосив він.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВФ відреагували на відставку Смолія: наполягають на забезпеченні незалежності НБУ

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