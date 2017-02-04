С.Стаховський не зумів вийти до півфіналу тенісних змагань в Кемпері
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Третя ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський завершив свої виступи на челленджері в Кемпері (Франція), повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У чвертьфінальному матчі киянин, попри третій номер посіву на турнірі, зазнав фіаско від восьмої ракетки змагань Петера Гойовчика з Німеччини — 5:7, 6:7 (4).
Довідка УНН: за свою кар’єру 31-річний киянин виграв більше 4-х мільйонів дол. призових, а також чотири тенісні трофеї в одиночному розряді. Найвищим досягненням в одиночці є 31 сходинка АТР на момент 2010-го року. Нині наш співвітчизник посідає 111-й щабель.