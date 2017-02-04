С.Стаховский не сумел выйти в полуфинал теннисных соревнований в Кемпере
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Третья ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский завершил свои выступления на челленджере в Кемпере (Франция), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В четвертьфинальном матче киевлянин, несмотря на третий номер посева на турнире, потерпел фиаско от восьмой ракетки соревнований Петера Гойовчика из Германии - 5: 7, 6: 7 (4).
Справка: за свою карьеру 31-летний киевлянин выиграл более 4-х миллионов долл. призовых, а также четыре теннисные трофеи в одиночном разряде. Наивысшим достижением в одиночке есть 31 ступень АТР на момент 2010 года. Сейчас наш соотечественник занимает 111-й уровень.