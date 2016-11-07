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С.Полторак підтримав прагнення Молдови вивести з країни військову базу РФ - Міноборони

С.Полторак підтримав прагнення Молдови вивести з країни військову базу РФ - Міноборони

Київ • УНН

 • 26702 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що українська сторона поважає територіальну цілісність Молдови та підтримує прагнення вивести з території країни російську військову базу. Про це за підсумками його робочої зустрічі з міністром оборони Республіки Молдова Анатоліє Шалару повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.

Як зазначається, Степан Полторак наголосив, що "Україна поважає територіальну цілісність Республіки Молдова та підтримує прагнення молдавського народу щодо виведення з території".

Також зазначається, що глави оборонних відомств обговорили питання співробітництва між міністерствами оборони України та Молдови та перспективи його поглиблення.

Українські Національні Новини

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