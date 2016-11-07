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15 марта, 19:03 • 113115 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160520 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134258 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127020 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110830 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104485 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100788 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Полторак поддержал стремление Молдовы вывести из страны военную базу РФ - Минобороны

С.Полторак поддержал стремление Молдовы вывести из страны военную базу РФ - Минобороны

Киев • УНН

 • 26698 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская сторона уважает территориальную целостность Молдовы и поддерживает стремление вывести с территории страны российскую военную базу. Об этом по итогам его рабочей встречи с министром обороны Республики Молдова Анатолие Шалару сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Как отмечается, Степан Полторак отметил, что "Украина уважает территориальную целостность Республики Молдова и поддерживает стремление молдавского народа к выводу с территории".

Также отмечается, что главы оборонных ведомств обсудили вопросы сотрудничества между министерствами обороны Украины и Молдовы и перспективы его углубления.

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