С.Полторак поддержал стремление Молдовы вывести из страны военную базу РФ - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская сторона уважает территориальную целостность Молдовы и поддерживает стремление вывести с территории страны российскую военную базу. Об этом по итогам его рабочей встречи с министром обороны Республики Молдова Анатолие Шалару сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Как отмечается, Степан Полторак отметил, что "Украина уважает территориальную целостность Республики Молдова и поддерживает стремление молдавского народа к выводу с территории".
Также отмечается, что главы оборонных ведомств обсудили вопросы сотрудничества между министерствами обороны Украины и Молдовы и перспективы его углубления.