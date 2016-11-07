С.Полторак поддержал стремление Молдовы вывести из страны военную базу РФ - Минобороны

Как отмечается, Степан Полторак отметил, что "Украина уважает территориальную целостность Республики Молдова и поддерживает стремление молдавского народа к выводу с территории".

Также отмечается, что главы оборонных ведомств обсудили вопросы сотрудничества между министерствами обороны Украины и Молдовы и перспективы его углубления.