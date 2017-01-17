С.Лавров: докази щодо кібератак РФ на західні країни "висмоктані з пальця"

"Що стосується кібербезпеки, звинувачень, то я не збираюся вам доводити, що це все неправда. Думаю, що в Німеччині, як і в багатьох інших країнах, діє презумпція невинуватості. Тому доводьте ви", - сказав російський міністр.

"Ми бачили висмоктані з пальця спроби доказів, від яких вже відхрещуються англійці та їхні колеги з США, які намагалися наробити капостей новій адміністрації", - зазначив С.Лавров.

Очільник МЗС Росії розповів також, що нещодавно читав про створення в ЦРУ спеціальної групи за участю представників ФБР, АНБ, мінфіну, мін'юсту, офісу директора національної розвідки. Ця група, за словами С.Лаврова, повинна була зібрати докази фінансових зв'язків обраного президента США Дональда Трампа з Росією. "Якщо вся ця команда поважних установ "накопала" тільки те, що вони зараз вивалили на загальний огляд, то вони явно заслуговують звільнення, тому що даремно отримують зарплату. Гріш їм ціна в такому випадку", - підкреслив С.Лавров.

Як повідомляв УНН, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.

На початку січня обраний президент США Д.Трамп прийняв висновки розвідки про причетність Росії до кібератак. Повну доповідь про кібератаки нова адміністрація США отримає протягом трьох місяців.

При цьому у Берліні заявили, що готуються до кібератак під час виборів до бундестагу. Франція також вирішила посилити захист від кібератак.